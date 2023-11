"Silenciar todas as vozes críticas". Primeiro-ministro húngaro criticado por proposta de lei polémica

“Sabemos que(…) – que vão continuar a ultrapassar as linhas defensivas da soberania, incluindo as da Hungria”, afirmou Orbán num discurso a meados deste mês.As vozes críticas do primeiro-ministro húngaro têm vindo a apontar o dedo à sua teoria, que veem como uma tentativa de atacar a oposição, especialmente antes das eleições europeias e das municipais na Hungria no próximo ano.Entretanto, um deputado do Fidesz, o partido do primeiro-ministro, apresentoue organizações que utilizem financiamento estrangeiro para influenciar os eleitores.

A proposta de lei prevê ainda penas de prisão até três anos para grupos que concorram às eleições e utilizem financiamento estrangeiro.

Na quarta-feira, sete líderes da sociedade civil avisaram em comunicado que os planos para a criação de um “gabinete de proteção da soberania” são parte da tentativa do Governo de reprimir a dissidência.Isto não é novidade, mas as ferramentas usadas para esse fim estão a tornar-se cada vez mais rudimentares”, criticam, alertando queda lei, caso esta seja aprovada.

“Tal como outra legislação criada anteriormente para intimidar organizações e cidadãos críticos, este projeto de lei não está em conformidade com as obrigações constitucionais, internacionais e da União Europeia, pelo que irá fracassar”, prevê a sociedade civil.

"Esmagar a dissidência"



A organização de Direitos Humanos Hungarian Helsinki Commitee (HHC) também reagiu à proposta do Governo, dizendo que esta é “intencionalmente vaga e repleta de conceitos indefinidos”.

“Esta ambiguidade deliberada permite à nova autoridade considerar, de forma arbitrária, qualquer atividade relacionada com assuntos públicos como uma atividade que serve interesses estrangeiros”, condenou a HHC, falando numa “tentativa clara de transformar esta lei numa arma e de consolidar ainda mais o poder político”.

A oposição húngara também levantou preocupações, com Katalin Cseh, eurodeputada do partido húngaro Momentum, a considerar a proposta de lei “uma ferramenta autoritária para”.“Ambiciona asfixiar os órgãos de comunicação independentes que ainda restam, as organizações não-governamentais e os partidos da oposição, que neste momento já enfrentam ataques implacáveis”, afirmou.A nova proposta de lei surge dias depois de o Governo húngaro ter revelado um cartaz de campanha eleitoral com as, acompanhadas da frase “não vamos dançar ao ritmo deles”.Além disso, o executivo húngaro enviou por e-mail um questionário à população que inclui críticas ao exercício do poder de Bruxelas.

