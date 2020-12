Silva Graça duvida da capacidade de termos vacinas em quantidade prevista

O infecciologista aconselha a que haja uma reavaliação da primeira fase de vacinação, porque duvida da capacidade das farmacêuticas em fornecer uma quantidade de doses suficiente. Silva Graça considera que no primeiro semestre deveremos ter de manter as precauções como o uso da máscara, porque ainda não se conseguirá atingir a imunidade de grupo.