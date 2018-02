Sílvio Berlusconi é a estrela das eleições em Itália

Berlusconi é também o porta-voz do partido nos comícios e em muitas entrevistas. O político foi condenado em 2013 por fraude fiscal. Uma pena que inclui a proibição de concorrer a qualquer cargo político durante seis anos.



A jornalista da Antena 1 a acompanhar as eleições italianas, Raquel Morão Lopes, tentou perceber de que forma é que a longevidade política de Sílvio Berlusconi pode ser explicada.



As sondagens mais recentes colocam a Forza Itália de Sílvio Berlusconi com 17 a 18 por cento das intenções de voto.



Os números apontam neste momento para uma vitória do Movimento Cinco Estrelas, coligação de direita e extrema-direita, com 37 a 38 por cento.



O Partido Democrático conta com 22 por cento das intenções de voto.