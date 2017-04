Partilhar o artigo "Sim" ganhou na Turquia com 51,3% dos votos Imprimir o artigo "Sim" ganhou na Turquia com 51,3% dos votos Enviar por email o artigo "Sim" ganhou na Turquia com 51,3% dos votos Aumentar a fonte do artigo "Sim" ganhou na Turquia com 51,3% dos votos Diminuir a fonte do artigo "Sim" ganhou na Turquia com 51,3% dos votos Ouvir o artigo "Sim" ganhou na Turquia com 51,3% dos votos