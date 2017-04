"Sim" lidera com 52,7% na Turquia em 90% dos votos contados

RTP 16 Abr, 2017, 18:23 | Mundo

O Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata e principal força da oposição) criticou a decisão da Comissão Eleitoral em aceitar como votos válidos os boletins que não possuíam o seu carimbo oficial.

O vice-presidente do CHP, Bulent Tezcan, considerou, em declarações aos `media`, que esta decisão implica que os resultados do referendo constitucional "vão enfrentar um sério problema de legitimidade".

A Suprema Comissão Eleitoral anunciou esta decisão sem precedentes após muitos votantes terem referido que os boletins de votos que lhes foram fornecidos não possuíam o obrigatório carimbo oficial. A comissão considerou que os boletins de voto apenas podem ser considerados inválidos caso seja provado que foram introduzidos nas urnas de forma fraudulenta.

O referendo converteu-se num plebiscito pela identidade da nação, e fraturou o país. Dos quatro partidos com representação parlamentar, dois apoiaram as alterações constitucionais (AKP e os ultranacionalistas do MHP), e dois fizeram campanha contra, os sociais-democratas do CHP e o HDP.

O Presidente Recep Tayyip Erdogan e o islamita Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), que fundou em 2001, consideram estas alterações essenciais para evitar negociações de coligação e governos frágeis, caso não existam maiorias absolutas, uma situação frequente na Turquia até à subida do seu partido ao poder, após as legislativas de novembro de 2002.

Nos seus discursos de campanha, Erdogan comparou as alterações referendadas com os objetivos impostos no passado por Mustafa Kemal Atatürk, o fundador em 1923 da moderada república laica, sobre os escombros do império otomano.

"Com esta alteração, o nosso povo vai decidir um salto no seu desenvolvimento. Temos de fazer uma eleição pouco usual para garantir o objetivo de Mustafa Kemal Atatürk de alcançar as civilizações contemporâneas", assinalou em diversas ocasiões.

O voto dos curdos, cerca de 16% dos 80 milhões de habitantes, era uma das principais incógnitas do referendo e poderia fazer pender o resultado para o "sim" ou para o "não".

Em declarações à Antena 1, um observador português notou uma participação "acima das expetativas". O deputado do PSD Duarte Marques, que está na Turquia integrado, como observador, na delegação do Conselho da Europa que acompanha o referendo constitucional.O voto na Turquia é feito por carimbo e depois colocado num envelope, em vez do tradicional papel dobrado e depositado na urna, conhceido pelo portugueses. Duarte Marques retrata um processo complexo pelas inúmeras urnas de voto a ter em conta.O parlamentar social-democrata, que fez parte da delegação de observadores do Conselho da Europa, esteve em Istambul e diz ter sido bem recebido, embora alguns cidadãos tenham ficado "desconfiados" com a presença dos observadores.O Conselho da Europa é uma organização que congrega 47 países, incluindo os 28 da União Europeia e, na segunda-feira, dia imediatamente a seguir ao referendo, haverá uma primeira apresentação de conclusões da missão de observação no terreno.

c/ Lusa