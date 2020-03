Sindicato de Jornalistas da Guiné-Bissau denuncia perseguições pelo regime instalado

"É a consumação de um facto de que vínhamos a alertar sobre a orquestração de uma investida neste sentido de ataque e perseguição aos órgãos e profissionais", afirmou fonte do sindicato.

Na terça-feira, a rádio Capital FM, uma das mais ouvidas da Guiné-Bissau, denunciou um ataque às suas instalações por "pessoas armadas, não identificadas, mas com uniformes militares".

"A situação não é nova. Mudou-se apenas o `modus operandi`. Até aqui eram ataques verbais, tentativas de intimidações por via judicial, através de sucessivas notificações e queixas que a direção da Rádio Capital tem assistido nos últimos tempos. Mas, hoje, da teoria aos factos, o nosso colega foi alvo de uma agressão física brutal, num país que à partida considera-se estar à deriva com cenários imprevisíveis", denuncia a Rádio Capital numa mensagem publicada na rede social Facebook.

Nas declarações à Lusa, o sindicato disse que já entrou em contacto com o Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, que remeteu um encontro para a próxima semana.

"Estamos preocupados porque mais uma vez a liberdade de imprensa está posta em causa. Temos a informação de tentativa de encerrar órgãos de comunicação social estrangeira, porque as autoridades não estão de acordo com a informação dada por alguns órgãos sobretudo relacionadas com as atuais autoridades. Por isso estamos apreensivos e preocupados", afirmou a fonte do Sindicato de Jornalista.

A Guiné-Bissau vive mais um período de crise política, depois de o general Umaro Sissoco Embaló, dado como vencedor das eleições pela Comissão Nacional de Eleições, se ter autoproclamado Presidente do país, enquanto decorre no Supremo Tribunal de Justiça um recurso de contencioso eleitoral apresentado pela candidatura de Domingos Simões Pereira.

Umaro Sissoco Embaló tomou posse numa cerimónia dirigida pelo vice-presidente do parlamento do país Nuno Nabian, que acabou por deixar aquelas funções, para assumir a liderança do Governo nomeado pelo autoproclamado Presidente.

O Governo liderado por Nuno Nabian ocupou os ministérios com o apoio de militares, mas Sissoco Embaló recusa que esteja em curso um golpe de Estado no país e diz que aguarda a decisão do Supremo sobre o contencioso eleitoral.

"Estou em crer que à semelhança do que aconteceu aquando da passagem do corso de Embaló pela primatura (gabinete do primeiro-ministro), quando houve uma primeira tentativa de silenciar a Rádio Capital, estamos a assistir a uma nova continuidade de perseguição aos órgãos que criticam o regime", afirmou o advogado e antigo presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Luís Vaz Martins.

Na sequência da tomada de posse de Umaro Sissoco Emabaló e do seu Governo, os principais parceiros internacionais da Guiné-Bissau apelaram a uma resolução da crise com base na lei e na Constituição do país, sublinhando a importância de ser conhecida uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o recurso de contencioso eleitoral.