Sindicato de professores angolano preocupado com regras de transição de carreira

Lusa03 Out, 2018, 19:41 | Mundo

A posição foi avançada à imprensa pelo secretário nacional para o tesouro do Sinprof, Filipe Faustino, no final de uma reunião entre o Ministério da Educação de Angola e os três sindicatos do setor, que decorreu em Luanda.

A reunião teve como objetivo a apresentação da proposta do sistema remuneratório da função pública e o sistema das regras de transição para o novo estatuto dos agentes da educação, recentemente aprovado.

Para Filipe Faustino, é razoável que a implementação do novo estatuto remuneratório aconteça apenas em janeiro de 2019, de acordo com nova proposta do Governo, tendo em conta que a proposta de uniformização de carreiras só vai a apreciação do Conselho de Ministros no final do mês.

"Mas a nossa grande preocupação está nas regras de transição", referiu Filipe Faustino, sem avançar mais detalhes sobre a sua preocupação.

Entretanto, segundo disse à agência Lusa fonte ligada ao processo, a preocupação dos sindicatos tem a ver com a questão da não diferenciação no tempo de carreira dos professores, ou seja, um docente há vários anos a exercer e um recém-contratado passarem a auferir o mesmo salário, questionando o que vale o tempo de experiência.

Em declarações à imprensa, o diretor do Instituto Nacional de Formação de Quadros do Ministério da Educação, Isaac Paxe, disse que a proposta inicial para a atualização de carreiras teria início em setembro, para que as pessoas fossem adequadas e posteriormente vista a atualização salarial.

Isaac Paxe considerou consensual os resultados da reunião, tendo em conta a prática anterior em que o executivo atendia de forma particular as exigências de cada organismo ou instituição, criando "desequilíbrios, injustiças e a falta de equidade no sistema de atribuição de salário na função pública".

Segundo Isaac Paxe, a preocupação cimeira foi a harmonização da tabela indiciária de todos os agentes da função pública, sendo a diferenciação profissional ou regime especial, resolvida com os subsídios em função da especificidade do trabalho de cada um.

"No acordo particular com os sindicatos tínhamos acordado que esse processo levaria 12 meses, que seria até setembro do próximo ano. Mas o Governo, fruto da sua dinâmica e das análises que fez, dando também a garantia de trabalharmos, tudo fez para que, em função da dinâmica orçamental, a partir de janeiro essa situação ficasse já refletida, não só para o setor da educação, mas para todos os setores", salientou.

O responsável sublinhou que não se tratava de aumento salarial, mas de uma adequação de categorias da tabela indiciária, que, em alguns casos, deverá refletir um eventual aumento de salário, pela passagem de uma categoria para outra.

"A transição passa pelas regras que estão a ser definidas. Claro que poderemos não ter 100% de consenso, mas as regras são estabelecidas por lei e vamos procurar cumprir o que prevê a lei", disse.

Por sua vez, o vice-presidente da Federação de Sindicatos da Educação, Adriano dos Santos, referiu que o posicionamento é igual em relação às regras de transição, um "elemento importante", que vão continuar a discutir com o ministério.

"Devemos trabalhar para não prejudicar ninguém, pela experiência de trabalho que cada um tem e de acordo com o estatuto atual", frisou.

Adriano dos Santos disse que aos filiados já foi informado que "o novo figurino do estatuto remuneratório da função pública", proposto pelo Governo, alterou o processo, tendo em conta que esse elemento quem aprova é o Presidente da República e as regras de transição é a ministra da Educação.