Sindicato dos Jornalistas da Guiné-Bissau afirma que novas licenças são "forma civilizada" de acabar com imprensa

A presidente do Sindicato de Jornalistas da Guiné-Bissau, Indira Correia Baldé, afirmou hoje que as novas licenças para a comunicação social exigidas pelo Governo são uma forma "civilizada" de acabar com a imprensa no país.