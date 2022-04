Sindicato dos jornalistas da Guiné-Bissau tenta mediação entre Governo e rádios ameaçadas de encerramento

O ministro da Comunicação Social guineense, Fernando Mendonça, deu até quarta-feira para que 86 rádios, entre as de emissão nacional, regional e comunitária, regularizassem a licença de emissão, caso contrário ameaçou encerrar as que estiverem em falta.

"Esta manhã ouvimos algumas rádios, que continuam a emitir normalmente, mas também recebemos indicações de que nenhuma foi encerrada", declarou a presidente do sindicato.

Indira Correia Baldé está a tentar uma reunião de trabalho com o ministro Fernando Mendonça na sequência de um encontro que manteve na terça-feira com as direções das rádios em Bissau.

O sindicato teme que a medida anunciada pelo Governo possa avançar, sobretudo a nível das rádios comunitárias.

"As rádios comunitárias são elementos importantes nas comunidades, porque muitas vezes acabam por ser a verdadeira voz das populações", observou Indira Correia Baldé.

Fonte da Rede Nacional de Rádios Comunitárias (Renarc), que junta 38 estações de rádios, indicou à Lusa que "alguns membros" reconhecem a existência de dívidas, junto da ARN (Autoridade Reguladora Nacional das Telecomunicações) num montante que "pode totalizar 18 milhões de francos CFA" (cerca de 27 mil euros).

A Renarc está neste momento a juntar peças justificativas dessas dívidas para entregar aos parceiros comunitários de desenvolvimento que prometeram ajudar a saldá-las, indicou ainda a fonte da organização.

A fonte reconheceu que das 29 rádios membros da Renarc em ativo neste momento, 23 estão com pagamento em atraso na ARN.

A Renarc "nem quer ouvir falar de encerramento das rádios", disse a fonte.