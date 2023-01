Sindicatos guineenses alertam que má governação africana potencia migração ilegal para a Europa

À saída de uma audiência, na sede da União Europeia em Bissau, com o responsável da União Europeia para cooperação, juventude e migração, com quem falou, em videoconferência, a partir de Bruxelas, Júlio Mendonça discutiu as diretrizes que a União Europeia tem em curso no âmbito da implementação conjunta de estratégias de combate ao fenómeno de migração clandestina, juntamente com a rede sindical de África para migração, criada no mês passado no Ruanda.

Maior central sindical da Guiné-Bissau, a UNTG é uma das responsáveis pela área da migração no âmbito da rede.

Júlio Mendonça adiantou aos jornalistas que disse que o aumento de migração clandestina "está diretamente ligado com a desgovernação em África".

"A consequência de má governação em África tem motivado um aumento desenfreado de jovens que fogem do continente em busca de melhores condições na Europa. Alguns que não conseguem viajar de forma legal arriscam até a própria vida", observou o líder da UNTG.

Júlio Mendonça afirmou que "em muitos dos casos a tentativa de migração acaba em morte".

O secretário-geral da UNTG disse ter abordado também a situação de migrantes na Guiné-Bissau e afirmou que muitos se encontram "sem qualquer proteção das autoridades" e de outras organizações.

"Manifestamos a nossa disponibilidade para conjuntamente identificarmos os migrantes que estão na Guiné-Bissau e saber em que condições vivem e trabalham. Saber se têm proteção jurídica e todo o resto", sublinhou Júlio Mendonça.

O dirigente da UNTG disse também ter aproveitado a reunião com o responsável europeu para solicitar "uma atenção especial" da União Europeia em relação "à desgovernação da Guiné-Bissau", nomeadamente às proibições das liberdades de manifestação e de expressão dos cidadãos por parte das autoridades.

Júlio Mendonça realçou ter salientado perante o seu interlocutor europeu que esta situação tem sido a razão principal para que os jovens guineenses pretendam deixar o país em direção à Europa, particularmente, disse.

"Como parceiros de África, a Europa tem de ajudar para que África seja melhor governada", sublinhou Mendonça para quem a África "deve acordar" para que os governantes comecem a respeitar as regras, frisou.

Na semana passada e com os mesmos propósitos, Júlio Mendonça esteve na sede da União Africana em Bissau.