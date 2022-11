Singapura resgata 300 alegados imigrantes ilegais de naufrágio

O porta-voz da Marinha do Sri Lanka, Indika de Silva, disse na segunda-feira que um passageiro do barco entrou em contacto com a Marinha e disse que a embarcação estava em perigo.

O Centro de Coordenação de Resgate Marítimo na capital do Sri Lanka, Colombo, procurou então a ajuda de Singapura, Vietname e Filipinas.

Mais tarde, as autoridades de Singapura notificaram o Sri Lanka de que as pessoas a bordo do barco tinham sido resgatadas e estavam a ser levadas para o Vietname.

Indika de Silva disse que a marinha só conhece oficialmente a presença de um cidadão do Sri Lanka a bordo do navio, sendo que as identidades dos outros passageiros serão apuradas depois de desembarcarem no Vietname.

No passado, os cingaleses faziam viagens de barco perigosas e ilegais para escapar da longa guerra civil que afetou o Sri Lanka.