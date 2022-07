Sintomas Covid-19. Alerta no Reino Unido depois de explosão de casos

O Serviço Nacional de estatísticas britânico estima que, a estimativa mais elevada desde abril último. O vírus está mais prevalecente na Escócia.

As novas infeções estarão a ser atribuídas às variantes da Ómicron BA.4 e BA.5. Apesar do aumento, o total ainda não atingiu o recorde de 4.9 milhões, detetadas em finais de março no pico do surto da Ómicron BA.2.





Os números de hospitalização continuam também a subir, com relevância para o internamento em Unidades de Cuidados Intensivos entre as faixas etárias mais elevadas.





As autoridades pedem aos cidadãos para ficarem atentos a um conjunto de sintomas, que se têm tornado mais variados desde a deteção dos primeiros casos de Covid-19.





De acordo com o estudo da aplicação ZOE, lançado em março de 2020 e que ajuda a seguir os sintomas mais comuns da doença, dois sintomas têm-se vindo a destacar na área da cabeça.





De acordo com as indicações obtidas através da aplicação e estudadas pelo King’s College de Londres, 69 por cento dos usuários reportaram nariz a pingar e 64 por cento queixaram-se de enxaquecas.





Estas últimas são frequentemente sinal de infeção e os investigadores concluíram que as pessoas infetadas pelas novas cepas do coronavírus SARS-CoV-2 tendem a sofrer de enxaquecas moderadas a severas ou a ter dores pulsantes ou agudas.





Atualmente, os cinco sinais de alerta para uma infeção Covid-19, de acordo com a aplicação, são o nariz a pingar, dor de garganta, enxaqueca, tosse persistente e fadiga, de mediana a grave.





Tim Spector, professor e investigador principal na Aplicação ZOE de Estudo Covid, referiu aos jornalistas que “sintomas mais antigos” de Covid-19 caíram comparativamente na lista de sintomas, incluindo a febre e a perda do olfato e do paladar.







Os cidadãos britânicos com estes sintomas Covid-19 são aconselhados a isolarem-se e a fazer um teste e, em caso positivo, a seguir as instruções do Serviço Nacional de Saúde do país.







O isolamento já não é contudo obrigatório há seis meses, com o Governo a pedir às pessoas para agirem de forma "responsável".







Na maioria do planeta as restrições impostas pela pandemia de Covid-19 têm vindo a ser levantadas à medida que a doença fica controlada sobretudo graças às políticas de vacinação.





A EMA, Agência Europeia do Medicamento, anunciou esta sexta-feira os seus novos planos para as vacinas Covid-19, sublinhando que as vacinas mRNA modificadas para incluir as novas cepas da variante Ómicron podem aumentar e alargar a proteção ao ser utilizadas como reforço.