Sirenes voltam a tocar na Ucrânia, incluindo em Kiev

Hoje, os ucranianos tentavam reparar a rede elétrica, gravemente danificada. O metro em Kiev já circulava e a água voltou a correr nas torneiras.Várias cidades ficaram sem energia devido aos ataques russos. As Nações Unidas alertam que esta estratégia russa coloca milhões de civis em risco de vida quando se aproxima o inverno.A NATO disse esta sexta-feira estar convencida de que a Rússia se prepara para uma longa guerra com a Ucrânia, até que o Presidente russo, Vladimir Putin, perceba “que não pode vencer no campo de batalha”.O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que “nada indica que Putin tenha desistido do seu objetivo de controlar a Ucrânia” e “não se deve subestimar a Rússia”, concluindo que o Kremlin “se está a preparar para uma longa guerra”."Vemos que eles estão a mobilizar mais forças, que também estão prontos para sofrer muitas perdas, que estão a tentar obter acesso a mais armas e munições", explicou Stoltenberg.O secretário-geral da NATO assegurou que "está em andamento uma discussão" para a entrega de mais material militar por parte dos Estados Unidos, incluindo mísseis Patriot, mas sublinhou que os aliados devem garantir que há munições e peças sobressalentes suficientes para que as armas enviadas até agora continuem a funcionar.O chefe de Estado Maior das Forças Armadas ucranianas, Valery Zaluzhny, admitiu que um grande ataque russo poderá ocorrer em fevereiro ou março, na melhor das hipóteses, ou até já em final de janeiro."Não tenho dúvidas de que eles tentarão a sorte novamente em Kiev", garantiu o Zaluzhny em declarações à revista Economist.Esta tese está a ser corroborada por alguns analistas militares, como é o caso do russo independente Alexander Khramchikhin, que admite que o Kremlin esteja a preparar uma nova incursão sobre a capital ucraniana.Contudo, Khramchikhin avisa que, da próxima vez, a Rússia terá de preparar melhor os seus planos, para evitar o insucesso da primeira incursão, no final de fevereiro.A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 14 milhões de pessoas – 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus –, de acordo com os mais recentes dados da ONU.c/Lusa