Síria. Assad marca eleições legislativas para 13 de abril

O último escrutínio, o segundo organizado após o início da guerra, teve lugar em 2016, e na altura, o partido presidencial, Baas, e os seus aliados, conquistaram a maioria dos lugares parlamentares.





A oposição síria classificou essas eleições como "farsa", a ONU recusou reconhecer os resultados, e a maioria dos países ocidentais considerou-as "ilegítimas".

Nove anos de guerra

De acordo com a Constituição síria, as eleições legislativas devem ter lugar a cada quatro anos.

Em 2011, com a Primavera árabe, manifestações populares de maioria sunita, procuraram derrubar o Governo de maioria xiita, liderado por Bashar al-Assad e dominado pelo Baas.







O resultado foram nove anos de guerra e milhões de deslocados e de refugiados, assim como o quase desaparecimento de comunidades minoritárias, nomeadamente cristãs.

perdidos para grupos armados, islamitas e rebeldes, oficiosamente apoiados pelas monarquias do Golfo e pela Turquia., excepção feita a uma área perto da fronteira com o Líbano e o nordeste da província de Idlib a norte, junto à fronteira com a Turquia.

O último bastião

oficialmente para evitar o apoio dos curdos sírios aos curdos da Turquia, e para proteger as populações dos ataques das tropas sírias aos grupos islamitas entrincheirados na região.empurrando a resistência para uma pequena área e levando à fuga de um milhão de pessoas, muitas para território turco.

Os combates vitimaram dezenas de soldados turcos, levando Ancara a ameaçar levar a guerra contra Damasco - e Moscovo - a toda a Síria.





A ONU, a NATO e a União Europeia, têm apelado ao fim dos bombardeamentos por parte da Síria e da Rússia, assim como ao estabelecimento de zonas tampão para proteger as populações.



eventualmente a tempo das eleições legislativas de 13 de abril.