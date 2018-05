Síria. Ataque aéreo norte-americano atinge várias posições militares governamentais

Lusa24 Mai, 2018, 07:17 | Mundo

"Algumas das nossas posições militares entre Albu Kamal e Hmeimeh foram afetadas num ataque aéreo da coligação liderada pelos Estados Unidos", afirmou uma fonte militar síria.

De acordo com a mesma fonte, o ataque aéreo causou apenas "danos materiais", nas duas cidades da província de Deir Ezzor, onde tropas sírias apoiadas pelos russos e a coligação liderada pelos Estados Unidos realizam ofensivas, separadas, contra o grupo extremista Estado Islâmico.

A chamada linha de desconexão, ao longo do rio Eufrates, em vigor desde o ano passado, tem como objetivo separar e evitar que as tropas apoiadas pelo regime sírio colidam com as ofensivas norte-americanas.