Síria. Avião F16 de Israel despenha-se depois de atacar "alvos iranianos"

"As Forças de Defesa Israelitas bombardearam sistemas de controlo iranianos na Síria que tinham enviado um drone para o espaço aéreo israelita", declarou na rede social Twitter um porta-voz militar, o tenente Jonathan Conricus.



"Disparos intensos da defesa antiaérea síria, um F16 despenhou-se em Israel, pilotos sãos e salvos", escreveu o porta-voz.



Um comunicado do exército precisou que as forças israelitas tinham identificado um "drone iraniano" lançado da Síria e o tinham intercetado no espaço aéreo israelita com um helicóptero de combate.



A polícia anunciou que o F16 se despenhou na região do vale de Jezreel, a leste da cidade de Haifa, no norte de Israel.



"O Irão é responsável por esta grave violação da soberania israelita", declarou ainda o porta-voz Jonathan Conricus no Twitter.



As autoridades sírias apresentam uma versão diferente. A agência oficial Sana anunciou que a defesa antiaérea síria repeliu "uma agressão israelita" a uma base militar no centro da Síria, afirmando que "mais que um avião" israelita foi atingido pelos disparos.



