Síria. Bruxelas apelou a Damasco para cancelar ofensiva militar em curso

A União Europeia considera a ofensiva militar do regime sírio inaceitável. A posição dos líderes europeus foi assumida numa declaração conjunta, em Bruxelas. Os dirigentes europeus apelaram ao fim do cessar fogo , conduzido pelas forças militares do presidente Assad, no nordeste da Síria.