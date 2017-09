Síria: Cerca de 60 mortos em combates entre tropas e Estado Islâmico

Lusa 02 Set, 2017, 16:40 / atualizado em 02 Set, 2017, 16:44 | Mundo

De acordo com esta organização não-governamental, morreram 21 membros do lado das fileiras governamentais e 38 membros do EI, além de haver dezenas de feridos em ambos os lados do conflito.

Os combates agudizaram-se depois da explosão de três veículos armadilhados pelo EI, que lançou um contra-ataque ao Exército, depois de este ter acentuado as operações militares na província de Hama, no centro do país.

Nos últimos dez dias da ofensiva foram mortos 40 civis, entre eles sete menores de idade e sete mulheres, havendo ainda a registar uma centena de feridos devido aos intensos bombardeamentos aéreos e ao lançamento de mísseis, segundo a OSDH.