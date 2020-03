Síria. Cessar-fogo entre a Rússia e Turquia não convence

A população síria mantém escassas esperanças de paz.



“As negociações podem resultar em menos combates, mas não acredito que o regime sírio saia de Idlib. Espero que Idlib fique sobre o domínio autónomo e não fique sob o controlo de Assad”, disse um cidadão sírio à Al Jazeera.



Os especialistas garantem que o “regime não se retirará de Idlib” e que o acordo entre a Turquia e a Rússia é “muito instável”, considerando que “as batalhas serão retomadas mais uma vez”.



“Vai ser permitida a passagem segura de civis deslocados das suas casas. Contudo, para onde é que eles vão voltar se as forças do regime sírio ainda estiverem no terreno? Os exemplos anteriores mostram que abrir um corredor humanitário para permitir a ajuda, não vai impedir que a Rússia de continuar a bombardear civis”, explicou o analista Mustafa Sejari, que acrescentou que Putin e Erdogan apenas estão a “tentar salvar a sua pele”.



Recep Tayyip Erdogan garante que o seu principal objetivo é impedir que uma nova onda de refugiados entre na Turquia.



O ministro holandês dos Negócios Estrangeiros, Stef Blok, considera que seria “sensato adicionar uma zona de exclusão aérea”.



“É bastante óbvio que a Rússia conseguiu aquilo que queria. É claro que não vai garantir que nenhuma violação vai ocorrer”, afirmou, por sua ves, o especialista no Médio Oriente Alexey Khlebnikov.

Depois de várias semanas de intensos combates entre os rebeldes sírios – apoiados pela Turquia – e as forças sírias – apoiadas pela Rússia –, os presidentes dos dois países anunciaram na quinta-feira um acordo de cessar-fogo, depois de estarem reunidos ao longo de seis horas em Moscovo.



“Às 0h01 desta noite, o cessar-fogo será posto em prática”, anunciou Erdogan.



O Presidente turco acrescentou que a Turquia, que enviou milhares de soldados para Idlib, com o intuito de expulsar o exército sírio, não iria “permanecer em silêncio” se as forças de Bashar al-Assad continuassem os ataques.



O acordo entre os dois líderes estabelece corredores de segurança, seis quilómetros a norte e seis quilómetros a sul, perto da estrada que liga as cidades de Aleppo e Latakia, controladas pelo regime de Bashar al-Assad.



O acordo inclui também patrulhas conjuntas, a partir de 15 de março, na mesma estrada, afirmou o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov.



Lavrov e Mevlüt Çavusoglu, ambos chefes de diplomacia, explicaram que o cessar-fogo vai ser aplicado ao longo das atuais frentes de combate.



Na quinta-feira, Bashar al-Assad acusou o Presidente turco de ”apoiar terroristas”.



“Erdogan é incapaz de dizer aos turcos qual a razão para estar a enviar o seu exército para a Síria e a razão para os seus soldados estarem a ser mortos. O problema não tem nada a ver com os interesses turcos, mas sim com a sua ideologia de Irmandade Muçulmana”, acrescentou o Assad, à estação pública russa, Canal 24.



