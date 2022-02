Síria. Dezenas de milhares de crianças presas na ratoeira do pós-guerra no nordeste do país

Mais de 64 mil pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, estão detidas nos campos de tendas de al-Hol e de Roj. Encontram-se ali pelo menos 57 nacionalidades mas apenas 28 Estados repatriaram um escasso número dos seus cidadãos, apesar das próprias Nações Unidas descreverem as condições entre as tendas como inumanas.





As pessoas estão ali “expostas à violência, exploração, abuso e privação em condições e sob tratamento que à luz do direito internacional podem ser equacionados com tortura ou outro tratamento cruel, inumano ou degradante” denunciava há um ano um relatório do gabinete do Alto-Comissário da ONU para os Direitos Humanos.





Doze meses depois, a situação é ainda pior. Registou-se um “grave aumento da violência entre os residentes” referia no passado dia 12 de janeiro um balanço da OCHA, o serviço de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU.







Só em al-Hol, o maior dos dois campos e onde 80 por cento dos 56 mil residentes são famílias e mais de metade são menores de 18 anos, foram “assassinados pelo menos 90 sírios ou iraquianos, incluindo pelo menos dois trabalhadores humanitários. Muitos outros ficaram gravemente feridos”.







A ONG Save The Children indicou no final do ano passado que foram ali abatidas a tiro três crianças com outras 14 mortes de menores atribuídas a vários incidentes, como incêndios.





Apenas 40 por cento das crianças dos três aos 17 anos recebia algum tipo de instrução antes da chegada da pandemia de Covid-19 e depois as restrições encerraram os centros de aprendizagem sem qualquer alternativa do digital devido à falta de internet e de telemóveis.





Muitas das crianças têm-se sido forçadas a trabalhar, denunciou a Amnistia Internacional em novembro, lembrando que “estas condições insustentáveis têm tido um impacto significativo em crianças já afetadas por condições mentais”.







testemunho da psicoterapeuta italiana Alessandra Lenner , delegada de Saúde Mental do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), entrevistada em janeiro passado, é revelador da situação.





"Vêem-se muitas crianças por todo lado. A maioria é muito jovem, inclusive de três ou quatro anos de idade, e brinca sozinha coberta de poeira, olhando para si com um olhar suspeito. Fica claro imediatamente que elas estão habituadas a estar sempre alertas e que não vai ser fácil interagir com elas. Principalmente no início, é difícil lidar com esse sentimento de rejeição, encontrar um motivo racional que ajude a entender tudo isto. É muito doloroso ver crianças com tanto medo e insegurança", afirmou na entrevista que descreve o campo e o seu funcionamento.



Separados das mães aos 12 anos



O al-Hol está dividido em duas seções, uma das quais, o Anexo, agrupa mulheres e crianças nem sírias nem iraquianas. Muitos dos seus mais jovens residentes vieram com os pais para o Califado, outros nasceram entretanto e todos são olhados como potenciais terroristas ou força laboral gratuita, sem que lhes sejam providenciadas condições específicas de instrução ou de proteção.





A Amnistia Internacional calcula por exemplo que em 2021 e 2022 centenas de rapazes acima dos 12 anos terão sido retirados às famílias e efetivamente realojados na prisão de al-Sina'a, onde foram encerrados cerca de 4.000 ex-soldados do Daesh.







Um ataque a esta prisão, no passado dia 20 de janeiro de 2022, por parte do grupo Estado Islâmico, resultou na fuga de entre “30 a 300” detidos, matando quase 400 prisioneiros e atacantes e pouco mais de uma centena de guardas. Entre os corpos encontraram-se dezenas de adolescentes, que terão sido usados como escudos humanos.





Diana Semaan, relatora da Síria para a Amnistia Internacional, acredita que haveria na altura do ataque 700 adolescentes na prisão e que muitos deles seriam oriundos do Anexo, de onde foram retirados às famílias para campos de reabilitação no exterior de al-Hol, sem qualquer “processo devido” e devido à sua possível “radicalização”.







“Foram separados das suas mães sem qualquer evidência de mau comportamento. Os rapazes deveriam ficar confinados nos centros até perfazerem 18 anos, mas centenas deles acabam em prisões como a de al-Sina'a” afirmou a investigadora ao The Intercept.

Nos próprios centros de reabilitação falta acesso a alimentação adequada, água e cuidados de saúde, e doenças como a tuberculose e a sarna proliferam. Ninguém faz ideia precisa de quantos menores ali residem.





A Amnistia Internacional sublinha que a falta de apoios internacionais impede as organizações não-governamentais de providenciar proteção aos menores de nacionalidade síria que deixem al-Hol, o que os deixa expostos a tráfico humano, casamentos forçados ou recrutamento por forças combatentes.





Para os restantes, iraquianos ou de países terceiros, a sua única hipótese de deixar os campos é o repatriamento.



Um limbo infindável



Em 2021, o Iraque deu início a um lento processo de regresso mas a maioria dos outros Estados mostra-se relutantes em receber as crianças, lamentou Diana Semaan, para quem o repatriamento de adultos enquanto famílias é igualmente crucial.

Após a queda do Daesh, centenas dos seus afiliados, homens e rapazes, foram detidos em al-Sina'a, um antigo complexo escolar, amontoados em quartos e onde terão perecido às dezenas devido às más condições. As suas famílias foram presas em al-Hor e em Ror, misturadas com populações que haviam fugido dos combates.



À queda do Califado seguiu-se um limbo. Não havia – e continua a não haver - qualquer plano para lidar com milhares de pessoas oriundas do mundo inteiro, muitas delas crianças, e transferi-las para outros locais, o que eterniza a sua detenção. Nem sequer se planeou qualquer julgamento dos detidos em al-Sina'a.





Várias ONG, as autoridades curdas e as próprias Nações Unidas, têm alertado para a tensão violenta crescente que se vive nos campos. Este mês de fevereiro, os guardas de al-Hol tiveram de disparar sobre mulheres e crianças familiares de detidos do Estado Islâmico, que os atacaram com paus e pedras para tentar roubar-lhes as armas.



Os campos, assim como toda a área, ficaram sob administração curda, ao abrigo da Autoridade Autónoma do Nordeste de Síria. Estas recebem dos Estados Unidos da América alguns fundos para pagar o pré às suas forças, armas não letais e treino.



Uma força de cerca de 700 norte-americanos ataca alvos do Daesh com regularidade mas para o resto o braço armado da Autoridade, as SDF ou Forças Democráticas Sírias, estão por sua conta para tentar evitar o recrudescimento do grupo islamita. Uma força de cerca de 700 norte-americanos ataca alvos do Daesh com regularidade mas para o restopara tentar evitar o recrudescimento do grupo islamita.

O regresso do Daesh



O ataque a al-Sina'a e a explosão de fúria em al-Hol indicam para o barril de pólvora em que se tornou o nordeste iraquiano pode explodir a qualquer momento, dando novo alento aos islamitas, enquanto o ataque norte-americano que matou no início de fevereiro o líder militar do Daesh, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, poderá ter permitido ganhar algum tempo. Entretanto, as condições nos campos só tenderão a piorar, até porque após os recentes ataques a segurança nos campos foi reforçada.





“Não é sustentável”, afirmou ao The Intercept Mehmet Balci, co-diretor da ONG Luta pela Humanidade que dava apoio aos menores de al-Sina'a. “E não é um problema com que os curdos ou a Autoridade Autónoma possam lidar sozinhos”.





“Não há uma política ditada para lidar com estas pessoas”, acrescentou. As ONG fazem o que podem para lidar “com a miséria” mas nenhuma melhoria eventual da vida nos campos disfarça o facto de que estas pessoas nem sequer deviam ali permanecer, referiu ainda





“Esta é uma responsabilidade partilhada”, sublinhou Balci. “As crianças, os deslocados nos campos e fora deles, são a consequência de um conflito armado do qual a coligação internacional fez parte”, lembrou.





O coronel Myles Caggins III, ex-porta-voz da Coligação Global contra o Daesh, reconheceu que muitas decisões terão de ser tomadas em capitais como Washington, Londres, Paris e uma série de outras”. O militar fez notar que a questão dos detidos é apenas um entre múltiplos fatores numa situação muito instável que envolve diversos países além da Síria e do Iraque, como a Turquia, o Irão e a Rússia. A área é ainda habitada por cerca de 700 mil deslocados internos sírios.





"O consenso geral no nordeste da Síria é que o EI nunca será derrotado, haverá sempre células adormecidas no Iraque e na Síria, serão sempre uma ameaça”, afirmou Diana Semaan. E apesar de reconhecer a missão quase impossível que a Autoridade Autónoma e as SFD enfrentam, a analista da Amnistia Internacional não poupa críticas.





“Por um lado foram deixado com um enorme fardo, com muito pouco apoio. Por outro lado, estão a cometer violações, por exemplo contra as crianças de al-Hol”, lembrou. "A Autoridade administrativa tem de libertar imediatamente todos os rapazes que foram detidos arbitrariamente e acabar com a prática de separar as famílias e reunir o mais depressa possível qualquer criança que ainda esteja separada dos seus pais ou guardiães".