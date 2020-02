Síria. Dois mortos em ataques de Israel a posições da Jihad Islâmica

Dois combatentes da Jihad Islâmica foram mortos em Damasco em ataques aéreos israelitas na capital síria, informou hoje o movimento.

"A aviação militar israelita (...) atingiu a área circundante de Damasco", disse uma fonte militar síria citada pela agência de notícias Sana.

"Em retaliação, aviões de combate do exército israelita bombardearam alvos da Jihad Islâmica no sul de Damasco", confirmou depois o Exército israelita em comunicado.

As forças israelitas são frequentemente acusadas pelas autoridades de Damasco de realizarem ataques na Síria, mas raramente reivindicam bombardeamentos naquele país vizinho, que acusam de abrigar elementos hostis como o Hezbollah libanês, as forças iranianas Al-Quds e a Jihad Islâmica.

A "maioria" dos mísseis israelitas foi "destruída antes de atingir os seus alvos", enquanto outros se desviaram da sua trajetória, segundo a mesma fonte militar citada pela Sana.

Já o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma organização não-governamental que monitoriza o desenvolvimento do conflito na Síria, falou de ataques aéreos "perto do aeroporto internacional de Damasco" visando "posições dos Guardiões da revolução iraniana", o exército ideológico da República Islâmica do Irão, mas também "de posições da Jihad Islâmica".