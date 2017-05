Síria domina encontro entre Trump e Lavrov

Jorge Almeida - RTP 10 Mai, 2017, 18:00 / atualizado em 10 Mai, 2017, 18:01 | Mundo

Em plena crise relacionada com o despedimento do diretor do FBI, que estava a investigar a alegada interferência russa na campanha presidencial, Donald Trump recebeu na Casa Branca o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia.



"Tive uma reunião muito, muito boa com o Sr. Lavrov", afirmou Trump aos repórteres. O presidente acrescentou ainda que “queremos ver o assassinato, o horrível assassinato parar na Síria o mais rápido possível e estamos todos a trabalhar nesse sentido".



Depois do encontro, Sergey Lavrov afirmou que “a Administração Trump quer resolver assuntos importantes".







O principal tema que esteve em cima da mesa na sala oval foi a criação de zonas seguras na Síria, um assunto que já tinha sido tratado na reunião entre o ministro russo e Rex Tillerson, que decorreu horas antes.



O responsável da diplomacia russa disse que as relações entre Washington e Moscovo estão agora livres depois de terem sido prejudicadas com a ideologia de Barack Obama.



Apesar disso não houve fotografias da recepção e as declarações de Trump e Lavrov foram feitas em separado.





“Ele foi demitido? Está a brincar.”

Antes do encontro, na Casa Branca, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros esteve reunido com o Secretário da Defesa, Rex Tillerson.



Quando ambos pousavam para a habitual sessão de fotografias, Lavrov reagiu em tom de brincadeira a uma pergunta dos jornalistas sobre a demissão do diretor do FBI: “Ele foi demitido? Está a brincar.”







O Kremlin já anunciou que espera que a demissão de James Comey não afete as relações entre os dois países e disse acreditar que o despedimento não tem nada a ver com a Rússia.