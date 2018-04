Síria. Donald Trump fala em "missão cumprida" e ataque "perfeito"

RTP14 Abr, 2018, 16:27 / atualizado em 14 Abr, 2018, 16:48 | Mundo

Na rede social Twitter, o Presidente dos Estados Unidos fala mesmo em “missão cumprida”, apontando ainda que este ataque foi “perfeitamente executado”. Donald Trump também fez questão de agradecer o apoio dos aliados ingleses e franceses.



“Obrigado à França e ao Reino Unido pela sua sabedoria e pela capacidade dos seus excelentes exércitos”, salientou.





A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de abril de 2018

Conselho de Segurança reunido

110 mísseis

Trump também dirigiu palavras elogiosas aos militares norte-americanos, mostrando-se orgulhoso. Donald Trump prometeu ainda que, em breve, após a aprovação de novas verbas para as forças armadas norte-americanas, estes serão “os melhores” que os Estados Unidos alguma vez tiveram.O Pentágono adota a linha seguida pelo Presidente. Em conferência de imprensa, a porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou que todos os alvos sírios que estavam previstos foram “atingidos com sucesso” e justificou a ação militar.“Não tencionamos intervir no conflito na Síria, mas não podemos permitir tais violações das leis internacionais", disse a porta-voz Dana White.Na mesma conferência de imprensa, um alto responsável do Pentágono, o general Kenneth McKenzie, referiu que os ataques ocidentais realizados de madrugada representaram um grande golpe para o programa de armas químicas da Síria e que “levará anos para recuperar”.As unidades de defesa antiaéreas russas, um dos principais aliados de Damasco, não foram ativadas e as do regime sírio só foram após o fim dos ataques, acrescentou o general McKenzie.O Conselho de Segurança das Nações Unidas encontra-se atualmente reunido, a pedido da Rússia. Em cima da mesa está um projeto de resolução apresentado por Moscovo que pede a condenação dos ataques.No início da reunião, o secretário-geral da ONU pediu que se evite uma situação "fora de controlo" na Síria, mas também que se evite um agravamento do sofrimento do povo sírio. "Insto todos os Estados-membros a que mostrem moderação nestas perigosas circunstâncias", disse António Guterres.A resolução apresentada pela Federação Russa não deverá passar pelo crivo do Conselho de Segurança. O documento precisaria de receber pelo menos nove votos e nenhum voto contra dos membros permanentes, países que têm direito de veto.Os três países que lideraram o ataque – Estados Unidos, França e Reino Unido – são membros permanente com direito de veto. A reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas pode ser acompanhada em direto na RTP3. A reunião do Conselho de Segurança foi marcada poucas horas depois de os Estados Unidos terem bombardeado a Síria na última madrugada, numa ação que teve o apoio do Reino Unido e de França. A ordem de disparo foi dada pelo próprio Donald Trump.Foram lançados 110 mísseis, tendo os bombardeamentos durado mais de uma hora. As potências ocidentais afirmam que este ataque é uma resposta ao presumível ataque químico que o regime de Bashar al-Assad terá realizado na localidade síria de Douma no passado fim de semana.A ofensiva contra o Governo de Bashar Al Asad consistiu em três ataques contra instalações utilizadas para produzir e armazenar armas químicas, informou o Pentágono.O primeiro dos ataques, perto de Damasco, teve como objetivo um centro de investigação científica utilizado para "investigação, desenvolvimento, produção e testes de armas químicas e biológicas".O segundo objetivo dos EUA e aliados europeus foi um depósito de armas químicas situado a oeste de Homs, que segundo o Pentágono armazenava as principais reservas de gás sarin nas mãos do governo de Asad.Por último, os três países atacaram um outro armazém de armas químicas e um "importante centro de comandos", ambos situados perto do depósito de armas químicas a oeste de Homs."Os objetivos que foram atacados e destruídos estavam associados ao programa de armamento químico do regime sírio. Também selecionámos objetivos que minimizassem o risco para civis inocentes", afirmou o Pentágono em conferência de imprensa.O ministério da Defesa do Reino Unido indicou que quatro aviões de combate Tornados da Força Aérea Real participaram no ataque "com êxito" na Síria contra um armazém militar do regime de Bashar Al Asad.Os aparelhos britânicos foram lançados como parte da missão coordenada entre o Reino Unido, os EUA e a França para lançar mísseis contra uma antiga base militar síria, situada a cerca de 24 quilómetros a oeste da cidade de Homs, revelou o ministério.Os ataques dos aviões foram feitos depois de se ter confirmado que aquela base militar era usada pelo regime de Asad "para guardar precursores de armas químicas que estavam a ser armazenados infringindo as obrigações da Síria pela Convenção de Armamento Químico".