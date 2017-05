Síria e Coreia do Norte no telefonema entre Trump e Putin

Jorge Almeida - RTP 03 Mai, 2017, 09:23 | Mundo

Já vão longe os tempos do telefone vermelho. Assim se chamava a linha de comunicação entre Washington e Moscovo criada na década de sessenta do século passado em plena guerra fria, mas o clima entre as duas superpotências continua instável e com nuvens negras no horizonte.



Os gabinetes de imprensa da Casa Branca e do Kremlin foram parcos em palavras. Nem sequer divulgaram uma curiosidade tão banal como o tempo do telefonema. Apenas foi revelado que “a conversa foi muito boa e produtiva”.







No terceiro telefonema entre os dois presidentes desde que Trump chegou à Casa Branca, a Síria e a Coreia do Norte foram os temas centrais da conversa.



Em relação à guerra na Síria, que se arrasta há seis anos, os dois únicos pontos de consenso foi que é preciso acabar com a violência e criar zonas seguras por razões humanitárias.



A Rússia continua a condenar o ataque dos Estados Unidos com mísseis à base aérea síria e a defender o regime de Bashar al-Assad do ataque químico em Khan Sheikhoun. Nestes dois pontos, as margens estão demasiado distantes para haver qualquer ponte de entendimento.



Sobre a Coreia do Norte, o presidente dos Estados Unidos terá alertado Vladimir Putin da forte possibilidade de um conflito militar caso Kim Jong-un prossiga com o programa nuclear e de mísseis balísticos de longo alcance.







O Kremlin disse que a situação delicada da península coreana foi discutida em detalhe e que a Rússia pediu um refreamento para reduzir o alto nível de tensão.



Nas declarações de Washington ou Moscovo não foi feita qualquer referência ao facto de a China ter pedido na terça-feira a retirada imediata do sistema antimíssil norte-americano instalado na Coreia do Sul.



No final da conversa, os dois presidentes falaram num possível encontro. Um primeiro face to face, talvez na cimeira do G20, lá para o mês de Julho. Onde? Em Hamburgo. Na Alemanha.