Síria. Erdogan exorta Putin a prolongar envio de ajuda humanitária a zona rebelde

"Erdogan insistiu no facto de conceder importância ao prolongamento do mecanismo transfronteiriço na Síria", no decurso de um contacto telefónico com Putin, indicou a presidência turca em comunicado e quando a Rússia bloqueia no Conselho de Segurança da ONU o prolongamento deste mecanismo.

Em julho de 2020, a China e a Rússia vetaram uma resolução da ONU que mantinha dois pontos de passagem a partir da Turquia para a entrega de ajuda humanitária a Idlib. Alguns dias depois, o Conselho de Segurança (CS) autorizou a entrega de ajuda apenas através de Bab al-Hawa, um dos pontos de passagem. Esse mandato de um ano foi depois prolongado por um ano, e expirou na semana passada.

Na sexta-feira, a Rússia vetou no Conselho de Segurança da ONU um projeto de resolução da Noruega e da Irlanda para estender por um ano a autorização para ajuda humanitária transfronteiriça à Síria.

Em causa estava um projeto para extensão do período de autorização transfronteiriça, em vigor desde 2014, que termina no domingo e tem permitido a utilização da passagem fronteiriça Bab al-Hawa para entregar ajuda humanitária à população da província síria de Idlib, que está sob controle rebelde.

O texto proposto pela Noruega e pela Irlanda, responsáveis pelo processo no Conselho de Segurança, incluía uma prorrogação de seis meses até 10 de janeiro de 2023, "com uma prorrogação de mais seis meses, até 10 de julho de 2023, salvo decisão em contrário do Conselho".

A Rússia propôs ao Conselho de Segurança um outro projeto, que prevê uma extensão de seis meses apenas.

No decurso do contacto telefónicode hoje com Putin, Erdogan também abordou a necessidade de estabelecimento de vias seguras para a exportação de cereais ucranianos, para além de terem avaliado a situação militar na Ucrânia.

Segundo o comunicado da presidência de Ancara, Erdogan disse ao líder russo que poderia ser benéfico para as duas partes o prosseguimento das conversações de paz iniciadas em Istambul entre a Rússia e a Ucrânia.

O chefe de Estado turco também voltou a declarar que o seu país está disposto a acolher uma cimeira entre Putin e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinalou a presidência no comunicado.

Também hoje, o Presidente turco insistiu com as Nações Unidas para ser estabelecido um corredor marítimo para exportar cereais da Ucrânia através do Mar Negro, indicou a agência noticiosa oficial Anadolu.