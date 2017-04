Síria: G7 pressionam o Kremlin

A questão síria domina a agenda e as acusações - Os Estados Unidos não perdoam à Rússia não ter destruído, tal como se comprometeu perante as Nações Unidas, o arsenal químico de Bashar Al-Assad.



A Turquia confirma. O gás usado no ataque em Idlib é Sarin. O ministro dos negócios estrangeiros de Ancara afirma que a Síria não pode continuar com este regime.



Os países do G7 avançam na ONU com uma proposta de condenação de Bashar Al-Assad em tudo o resto são prudentes nas palavras. O anfitrião da reunião que terminou em Lucca esta terça-feira lembra que não se pode encurralar a Rússia, mas que o Kremlin tem que cobrar o apoio que tem dado a Assad para garantir o fim deste tipo de ataques sobre civis.



A França vai mais longe e pede que Moscovo não inviabilize uma resolução condenando o regime Sírio no Conselho de Segurança da ONU.



O Reino Unido, por seu lado, quer mais. Continua pedir sanções para quem ordenou o ataque. Sejam os responsáveis generais sírios, ou militares russos.



Vladimir Putin fala em manipulação da realidade para justificar os ataques. Diz ter provas da preparação de novas encenações.



Os chefes da diplomacia da Rússia, Irão e Síria vão encontrar-se esta sexta-feira em Moscovo. Um encontro de aliados, até agora incondicionais, num momento em que os Estados Unidos recusam qualquer argumento e prometem voltar a atacar.



O bombardeamento norte americano da passada sexta-feira à base de Al-Shayrat terá destruído 20% da capacidade operacional da força aérea síria. As populações garantem os ataques continuam.



O ataque na região de Idlib com gás Sarin é o último de uma série de 26, em que a ONU confirma o uso de armas químicas sobre civis.



Dezanove destes ataques são atribuídos às forças de Assad, os restantes ao rebeldes. O último ainda está sob investigação para determinar a autoria.