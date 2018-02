Síria. Ghouta a ferro e fogo com centenas de vítimas

Antena 121 Fev, 2018, 08:17 / atualizado em 21 Fev, 2018, 08:28 | Mundo

É a única frase no documento enviado pelo diretor regional da Unicef para o Médio Oriente e África do norte. A mensagem da organização surge depois de na terça-feira terem morrido mais de 100 civis, entre os quais 20 crianças.





Antena 1



Turquia envolve-se na guerra

Sandra Henriques - Antena 1



Desde domingo há registo de pelo menos 250 civis mortos em Ghouta, nos arredores de Damasco.O investigador da Amnistia internacional Phil Luther revela que à medida que o cerco se vai apertando a situação piora.Luther fala de terça-feira como um dos piores dias das últimas semanas.Em Afrin, no norte da Síria, as forças do Governo foram recebidas a tiro pelas forças turcas. Ancara diz que as suas tropas apenas dispararam tiros de aviso e classifica como terroristas as forças aliadas ao regime de Bashar al-Assad.Perante o arrastamento do conflito na Síria, vão surgindo mais apelos no sentido de um calar das armas.O secretário-geral da ONU, António Guterres, chama a atenção para um conflito que está a aumentar de intensidade e está preocupado com os civis em Ghouta oriental.Além de António Guterres, também o ministro francês dos Negócios Estrangeiros já se pronunciou.Em toda a Síria as estruturas humanitária das Nações Unidas reclamam ajuda para cerca de três milhões de pessoas que vivem em zonas cercadas pela guerra.