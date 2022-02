Síria. Joe Biden diz que foi eliminado séria ameaça terrorista do Daesh

Joe Biden diz que foi eliminada uma grande ameaça terrorista do Daesh e que todos os esforços foram feitos para evitar baixas civis. Numa declaração feita esta tarde sobre o ataque americano na Síria, o presidente dos Estados Unidos explicou que o líder do Daesh no território se fez explodir num último ato de cobardia.