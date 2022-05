Síria. Mais de 40 mil crianças afastadas da escola devido a cortes britânicos

Foi na semana passada, a 30 de abril, que o Reino Unido deu um passo atrás no seu compromisso de atribuir 0,7 por cento do Produto Interno Bruto à ajuda externa,Como consequência, foi posto fim às verbas antes destinadas a 133 escolas geridas pela Syria Relief, uma associação britânica de caridade criada em 2011 para dar resposta à crise humanitária na Síria.“Se não forem encontrados fundos para preencher as falhas deixadas pelo Governo do Reino Unido e por outros doadores,, do recrutamento de crianças para grupos militares e armados e do tráfico de crianças”, alertou aoJessica Adams, responsável da Syria Relief.

A ONU estima que, neste momento, 14,6 milhões de sírios precisem de ajuda humanitária.

Para a associação, “esta foi uma escolha política que nós, tal como as crianças, pais e professores da Síria, esperamos desesperadamente que seja revertida”.Em março, uma auditoria revelou que a decisão do Governo britânico defoi tomada de forma tão brusca que não houve sequer tempo para planear o impacto desses cortes nem para consultar parceiros.No meio de todo este processo, foi a Síria quem sofreu o maior impacto. Milhões de pessoas no país continuam a viver em campos de refugiados, mais de dez anos depois de o conflito na região ter começado.As verbas britânicas destinadas à Síria, incluindo em programas para a educação, saúde, saúde materna e refugiados palestinianos.

Total de 100 mil crianças pode ficar sem acesso à educação na Síria

Os cortes do Governo de Boris Johnson, em conjunto com– de onde milhões de pessoas já fugiram desde 24 de fevereiro, quando começou a ofensiva russa -, fazem com que a Syria Relief se veja agora sobrecarregada e sem capacidade de resposta.A associação de caridade era, antes dos cortes, a organização não-governamental que mais escolas fornecia à Síria: trezentas e seis. Agora, está a apoiar, mas também estas podem estar prestes a ficar vazias, arriscando-se a fechar já em agosto.Se a previsão se concretizar, um total de 100 mil crianças vai ficar sem acesso à educação.“Se estas escolas fecharem, teremos de enviar as crianças para outras escolas que pedem dinheiro, mas nós não temos dinheiro, nem sequer para a renda, por isso precisamos que as escolas continuem abertas”, lamentou Abu Halid, um pai sírio cujos filhos frequentam atualmente uma escola no campo de refugiados de Mahmoodli, a norte da Síria.

Aumenta risco de casamentos precoces e exploração infantil

Neste momento, segundo a Syria Relief, as escolas que continuam abertas estão sobrelotadas e sem acesso a eletricidade nem aquecimento.A associação alerta ainda que o provável encerramento destas escolas irá contra o objetivo assumido pelo Departamento de Desenvolvimento, Relações Externas e Comunidade das Nações (Commonwealth) de“Há mais de 2,4 milhões de crianças sem acesso à escola na Síria e, a menos que aumentemos significativamente o nosso apoio, ainda mais ficarão em risco de ficar sem educação.”, disse ao Conselho de Segurança da ONU na semana passada Joyce Msuya, secretária-geral adjunta do Departamento das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.Na próxima semana, a União Europeia vai realizar uma conferência destinada a encorajar as doações ao país e a tentar encontrar uma solução para o conflito que assola o território há mais de uma década.