Síria. ONU questiona indiferença mundial para com mortes de civis

RTP26 Jul, 2019, 17:10 / atualizado em 26 Jul, 2019, 17:10 | Mundo

Sucessivos ataques aéreos na cidade de Idlib e outras partes da zona noroeste da Síria têm causado um número considerável de vítimas mortais no país. O alerta é de Michelle Bachelet, antiga Presidente chilena, que aponta a indiferença para com a situação.



“Apesar dos inúmeros avisos das Nações Unidas para respeitar o princípio da precaução e distinção no comando das hostilidades, a última campanha de ataques aéreos promovidos pelo governo e os seus aliados tem continuado a afetar estruturas médicas, escolas e outros edifícios civis, como mercados e barbearias”, pode ler-se num relatório das Nações Unidas.



Michelle Bachelet lembra que se trata de locais utilizados por civis e que, pelo padrão dos ataques ordenados, Bashar al-Assad está consciente das estruturas que está a atingir.



“Ataques intencionais contra civis constituem crimes de guerra e aqueles que ordenaram ou conduziram os mesmos são criminalmente responsáveis pelas suas ações”.

Dez locais em dez dias



Nos últimos dez dias foram perpetrados ataques aéreos em pelo menos dez locais diferentes (oito na cidade de Idlib e outros dois em zonas rurais de Aleppo), causando pelo menos 103 vítimas mortais entre civis, incluindo 26 crianças. Só na quarta-feira foram registados três ataques.



Num relatório detalhado, a ONU explica alguns dos dias e locais que foram afetados. Por exemplo, nos dias 16, 21, 22 e 24 de julho foram registados pelo menos cinco ataques aéreos em Idlib, que provocaram mais de 80 vítimas.



A alta comissária para os Direitos Humanos da ONU mostrou-se preocupada pelo facto de estes ataques estarem a ser vistos com indiferença pela comunidade internacional.



“Muitas centenas de milhares de crianças foram mortas na Síria desde 2011. Demasiadas pessoas para saber qual a estimativa certa. Durante os primeiros anos deste conflito em que as mortes estavam cifradas nas dezenas, centenas e depois milhares, o mundo mostrou preocupação pelo que estava a acontecer”.



“Agora, os ataques matam um número significativo de pessoas muitas vezes por semana e a resposta parecer ser um encolher de ombros coletivo, com o Conselho de Segurança paralisado pela persistente falha dos cinco membros permanentes em concordarem em usar o seu poder para parar a luta e matança de uma vez por todas”, acusou Bachelet.



A alta comissária apontou mesmo que a situação na Síria deixa patente uma falha de liderança das nações mais poderosas do mundo, que está a resultar numa tragédia com uma escala tão vasta que “ninguém consegue solidarizar-se e perceber o que está a acontecer”.



Michelle Bachelet anunciou que o seu gabinete está a recolher informação sobre três ataques recentes que resultaram em 11 vítimas mortais, que foram levados a cabo por grupos armados que não estão ligados ao estado na área de Masyaf, em Hama e em outras duas zonas da cidade de Aleppo.



“Apesar do acordo de 2018 para a desmilitarização, Idlib e zonas periféricas estão a testemunhar uma escalada militar com consequências graves para os Direitos Humanos e para os milhões de civis que tentam sobreviver”.



“Partidos influentes, incluindo aqueles que concordaram em diminuir o número de hostilidades como parte de um acordo, deviam usar urgentemente a sua influência para parar a corrente campanha militar e trazer os partidos em guerra para a mesa de negociações. É essecial haver uma cessação das hostilidades para haver espaço para negociar. A alternativa é mais morte e destruição numa guerra sem fim”.