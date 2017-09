Síria: Pelo menos 11 civis mortos em bombardeamento da coligação em Raqa

Lusa08 Set, 2017, 16:42 | Mundo

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) referiu que entre as vítimas do ataque aéreo, que atingiu o bairro de Al Nadha, na zona oeste de Raqa, incluem-se cinco membros da mesma família, um casal e os seus três filhos.



A ONG, que possui uma vasta rede de ativistas no terreno, não excluiu o aumento do número de vítimas devido à existência de muitos feridos graves.



Com estas baixas ascende a 989 o número de civis mortos em Raqa e periferia desde o início da ofensiva militar em 06 de junho das Forças Democráticas Sírias (FDS), um grupo armado comandado por milícias curdas e apoiado pelos Estados Unidos.



Entre as vítimas civis, pelo menos 234 eram menores e 264 são mulheres.



O OSDH sublinhou que os combates prosseguem entre as FDS, apoiadas por efetivos das forças especiais norte-americanas, em diversas zonas de Raqa, onde os ‘jihadistas’ mantêm 36% do terreno.