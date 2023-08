Síria permite à ONU prosseguimento de ajuda humanitária por mais três meses desde a Turquia

Esta permissão tinha sido inicialmente concedida à organização na sequência dos devastadores sismos de fevereiro passado.

O Governo de Damasco comunicou a decisão através de uma carta ao chefe humanitário da ONU, Martin Griffiths, confirmou hoje Farhan Haq, porta-voz da organização internacional.

A autorização em vigor fornecida pelo Governo sírio expirava a 13 de agosto, e com esta nova autorização as Nações Unidas poderão continuar a utilizar durante mais três meses as passagens de Bab al Salam e Al Rai para encaminhar assistência humanitária ao noroeste sírio.

Estas duas passagens foram utilizadas pela ONU para apoiar a população de zonas rebeldes da Síria após os terramotos de fevereiro e assumiram particular importância desde julho, quando o Conselho de Segurança da ONU não conseguiu obter um acordo para manter aberta a passagem fronteiriça de Baba al Hawa, que nos últimos anos foi a principal via de entrada de ajuda na região.

Apesar de Damasco ter decidido posteriormente autorizar as Nações Unidas a utilizar esta passagem, as colunas humanitárias de Bab al Hawa mantêm-se paralisadas pelo facto de a ONU considerar inaceitáveis as condições impostas por Damasco.

A ONU criticou a proibição de comunicação com os grupos considerados "terroristas" pelo Governo sírio e a exigência de que as operações sejam supervisionadas pelos Crescente Vermelho e a Meia-lua Vermelha síria, condições que ainda não tinham sido estabelecidas para Bab al Salam e Al Rai.

Hoje, o porta-voz assegurou que recebeu uma nova carta do Governo sírio sobre este tema e disse que as conversações prosseguem, com a ONU "disposta a retomar as operações de ajuda".

"Neste momento não tenho uma confirmação de que possamos usar Bab al Hawa, mas estamos em conversações e veremos que progressos podem ser garantidos", disse Haq, acrescentando que as partes estão a tentar "superar os obstáculos".