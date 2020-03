Síria. Putin e Erdogan acordam cessar-fogo em Idlib a partir da meia noite

Também Erdogan se mostrou otimista, ao sublinhar que, durante a reunião, se estabeleceu um "diálogo sincero" sobre a Síria.





O Presidente turco anunciou que, a partir da meia-noite desta quinta-feira, será declarado em Idlib o cessar-fogo.





Afirmou também que a Turquia irá colaborar com a Rússia para prolongar o mais possível o cessar-fogo.







Erdogan acrescentou contudo que as tropas turcas reservam o direito de retaliar em caso de quaisquer ataques por parte das forças sírias na região.





Ao abrigo do acordo, russos e turcos irão ainda garantir o patrulhamento da auto-estrada M4, a mais importante via de ligação de Idlib, a partir de 15 de março.







A solução já tinha sido admitida há um mês por ambas as partes.







Num comunicado conjunto lido pelos ministros dos Negócios estrangeiros da Rússia e da Turquia, os dois lados revelaram que o corredor seguro se irá estender ao longo de seis quilómetros para norte e seis quilómetros para sul da auto-estrada.



De acordo com o comunicado, as patrulhas conjuntas irão operar ao longo da M4, a partir da localidade de Trumba, a oeste da cidade estratégica de Saraqeb, e seguir até a localidade de Ain al Havr.



Outros parâmetros do corredor serão estabelecidos pelos ministros de Defesa de ambos os países nos próximos sete dias, acrescentaram.



Alta tensão em Idlib





O cessar-fogo traz esperança para as popuilações sírias, uma vez que nem as negociações a dois entre os Presidentes da Rússia e da Truquia suspenderam as hostilidades.







Residentes falam em fortes bombardeamentos por parte de tropas turcas e em ataques aéreos das forças russas e sírias, ao longo de todo o dia.