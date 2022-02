Síria. Rússia aprova acordo para enviar soldados bielorrussos em missão humanitária

"O contingente militar bielorrusso vai participar em missões exclusivamente com fins humanitários fora das zonas de combate", pode ler-se no documento bilateral.

O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, que aprovou o acordo a pedido dos ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, disse que o contingente bielorrusso tinha sido convidado pelas autoridades sírias.

Os soldados bielorrussos serão subordinados ao comando militar russo na Síria, onde as tropas russas chegaram em 2015 por ordem do Presidente e comandante chefe das Forças Armadas do país, Vladimir Putin.

Recentemente, Moscovo saudou a eliminação em território sírio do líder do grupo `jihadista` Estado Islâmico, Abu Bbrahim al-Hashimi al-Qurayshi, por parte dos Estados Unidos, mas criticou a morte de vários civis nessa operação antiterrorista.

Também alertou que o norte da Síria é utilizado por grupos terroristas como porto seguro e plataforma para lançar ataques contra o regime sírio de Bashar al-Assad.

Desde o aparecimento dos maiores protestos da oposição na história da Bielorrússia contra fraude eleitoral em agosto de 2020, Moscovo e Minsk aprofundaram a sua cooperação militar.

Há vários meses que bombardeiros russos patrulham a fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia e os países da NATO, mais recentemente no passado fim de semana.

Além disso, a partir de quinta-feira, os dois países dão início a exercícios militares conjuntos na Bielorrússia, denominados Allied Determination-2022 ("Determinação Aliada-2022"), que envolvem milhares de soldados e sistemas antiaéreos de longo alcance.