Síria. Sessenta prisioneiros libertados em amnistia sem precedentes

O Presidente sírio, Bashar al-Assad, já tinha anunciado várias amnistias desde o início da guerra em 2011, que incluíam numerosas exceções, a última das quais em maio de 2021, semanas antes da sua reeleição para um quarto mandato.

"Mais de 60 detidos foram libertados desde domingo em várias regiões sírias, incluindo alguns que passaram pelo menos 10 anos" em prisões do regime, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

O decreto prevê a "concessão de uma amnistia geral por crimes terroristas cometidos por sírios" antes de 30 de abril de 2022, "com exceção dos que resultam na morte de um ser humano e dos previstos pela lei antiterrorista", indicou a presidência síria no sábado, através das redes sociais.

O novo decreto, emitido no sábado -- dois dias antes de feriado Eid al-Fitr que celebra o fim do Ramadão --, é considerado pelos ativistas dos direitos humanos como o mais abrangente do género no país.

Segundo o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane, "dezenas de milhares de prisioneiros" são passíveis de ser abrangidos, muitos dos quais acusados de crimes relacionados com "terrorismo".

Rahmane qualificou essa acusação como "vaga" para "condenar os detidos arbitrariamente".

A advogada Nora Ghazi, diretora da organização "No Photo Zone", que presta assistência jurídica aos detidos, desaparecidos e familiares, disse que o decreto tem o "quadro mais amplo desde o início da revolução síria".

"Muita gente está à espera, mas vai demorar muito tempo", indicou.

De acordo com uma lista de 20 nomes difundida por ativistas nas redes sociais, entre os libertados estão detidos que passaram anos na prisão de Sednaya, que a Amnistia Internacional considerou como um "matadouro humano".

Desde o início do conflito, quase meio milhão de pessoas entraram nas prisões do regime e mais de 100.000 morreram sob tortura ou resultado das condições deploráveis das instalações, segundo o OSDH.

O regime sírio é também acusado de tortura nas prisões, de violações e de agressões sexuais, assim como de execuções extrajudiciais.