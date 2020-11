Síria. Três militares mortos em ataque aéreo israelita

Uma fonte militar não identificada, citada pela agência de notícias, afirmou queAs forças armadas israelitas afirmaram ter atingido alvos iranianos e sírios na Síria, depois de terem encontrado explosivos ao longo da fronteira no norte de Israel.", escreveu o exército de Israel numa mensagem divulgada na rede social Twitter.A Força Qods é uma unidade de elite dos Guardas da Revolução iranianos, encarregados das operações externas.O Estado hebreu realizou centenas de ataques aéreos e lançou mísseis contra a Síria desde o início da guerra civil no país, em 2011.A mesma fonte militar síria precisou que as defesas antiaéreas sírias foram ativadas para contrariar o ataque israelita, tendo sido "abatidos vários mísseis".

A guerra na Síria causou já mais de 380 mil mortos e milhões de deslocados.