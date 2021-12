Síria. Vidas entre ruínas cristãs do séc V

Atualmente, muitos dos refugiados recordam as visitas escolares a estes sítios arqueológicos quando eram pequenos, altura em que nunca suspeitariam que um dia iria ser seu teto.





Mohamad Othman tem 30 anos e é pai de quatro crianças.





Vivem numa tenda no meio das ruínas em Sarjableh, perto da fronteira com a Turquia. Fugiram há dois anos da aldeia onde moravam perto de Maarat al-Numan, a sul de Alepo, zona onde decorreram confrontos.



Mohamad Othman leva o filho às cavalitas. Sítio arqueológicos de Sarjableh | Khalil Ashawi - Reuters





"Durante o último bombardeamento, fugimos", disse Othman à Reuters. "Não encontrámos nenhum lugar onde nos pudéssemos refugiar, então passámos a viver aqui entre as ruínas, pelo menos não se paga renda", acrescentou.





Depende de trabalho sazonal como a apanha da azeitona mas o rendimento é muito curto para o sustento da família. Pendura as roupas em duas cordas amarradas entre a tenda e um antigo pórtico de pedra da fachada de igreja.



As pedras dos monumentos ancoram as tendas | Khalil Ashawi - Reuters







Os filhos não vão à escola. Brincam, escalando as paredes dos monumentos em ruínas.







"Não saímos de nossa terra por vontade própria para ir para uma área que está desabitada há mil de anos" afirmou Othman.



"Todos os que aqui estão tinham terras para cultivar. Ganhávamos o sustento nas nossas aldeias e não precisávamos de ninguém. Mas o nosso destino acabou por ser sem abrigo", explicou o refugiado.







Sarjableh tornou-se o lar de mais de 50 famílias deslocadas da zona rural do sul de Idlib | Khalil Ashawi - Reuters

"No verão, enfrentamos escorpiões, cobras e poeira, e todas as pressões da vida, e no inverno o frio. A situação é desesperante. Não há serviços de saúde", descreveu Othman.





Noutra zona da província de Idlib, perto de Sarjableh, o sítio arqueológico de Babisqa, também conhecido como "acampamento Kharrab" ou "acampamento das ruínas", oferece abrigo, a pelo menos 80 famílias.



Mahmoud Abu Khalifa, com 35 anos, pai de sete filhos, tem um pequeno rebanho de ovelhas. Construiu um curral com as pedras dos monumentos e armazena alguns pertences da família e ração para os animais numa antiga cavidade escavada na rocha.



Mahmoud Abu Khalifa, dentro da área subterrânea que seria uma cisterna | Khalil Ashawi - Reuters





"Antes de sermos deslocados de guerra, tínhamos terras agrícolas e plantações e vivíamos delas e tudo era ótimo e tínhamos esses animais", disse Abu Khalifa.







Babisqa. Casa de banho improvisada reutilizando as pedras das igrejas | Khalil Ashawi - Reuters Tal com Othman, Abu Khalifa explica que "as crianças vivem entre as ruínas e a lama" e afirma que "a situação é muito desesperante". "Só pedimos para poder retornar às nossas aldeias", concluiu.





De acordo com a Organização das Nações Unidas, existem cerca de 2,8 milhões de pessoas deslocadas no noroeste da Síria. Cerca de 1,7 milhões delas vivem campos para deslocados internos.







Património da UNESCO Sarjableh e Babisqa fazem parte de um conjunto de antigos assentamentos conhecidos como Cidades Mortas inscritos em 2011, como Património Mundial. Documentam a transição do antigo mundo pagão do Império Romano (antes da queda a ocidente em 476 d.C.) para o Cristianismo Bizantino.





Uma cruz e outras inscrições nas pedras das antigas igrejas são vistas no sítio arqueológico de Sarjableh, na zona rural do norte da região de Idlib | Khalil Ashawi - Reuters







Sarjableh é um grande assentamento bizantino localizado na região de Idlib, a norte da Síria. As ruínas incluem uma torre monástica e três igrejas.







Babisqa é uma vila no noroeste da Síria. Está localizada na área local de um antigo assentamento conhecido por Dayhis, onde existem ruínas do período bizantino, incluindo vestígios edifícios residenciais, cisternas, lagar de azeite e uma igreja.



Babisq, conhecido como 'acampamento das ruínas' | Khalil Ashawi - Reuters







Esses sítios arqueológicos seriam cidades prósperas por estarem nas rotas comerciais do Império Bizantino, conhecido também como Império Romano do Oriente com a capital em Constantinopla (atual Istambul)– séc. IV- XV.







Após o avanço muçulmano do séc. VII, as rotas comerciais alteraram-se e estes assentamentos perderam a importância estratégica. Começaram a ser abandonados entre os séc. VIII e X.