Partilhar o artigo Sismo com magnitude de 6.1 provoca três mortos e cerca de 200 feridos perto da cidade de Osaka, no Japão Imprimir o artigo Sismo com magnitude de 6.1 provoca três mortos e cerca de 200 feridos perto da cidade de Osaka, no Japão Enviar por email o artigo Sismo com magnitude de 6.1 provoca três mortos e cerca de 200 feridos perto da cidade de Osaka, no Japão Aumentar a fonte do artigo Sismo com magnitude de 6.1 provoca três mortos e cerca de 200 feridos perto da cidade de Osaka, no Japão Diminuir a fonte do artigo Sismo com magnitude de 6.1 provoca três mortos e cerca de 200 feridos perto da cidade de Osaka, no Japão Ouvir o artigo Sismo com magnitude de 6.1 provoca três mortos e cerca de 200 feridos perto da cidade de Osaka, no Japão