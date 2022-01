Sismo de 5,3 provoca pelo menos 12 mortes no oeste do Afeganistão

Segundo Mohammad Saleh Purdel, governador do distrito de Qadir, na província de Badghis, as vítimas morreram na sequência do desabamento das suas casas.

O abalo foi de magnitude 5,3, de acordo com o Instituto Sismológico dos Estados Unidos (USGS). Inicialmente, o USGS relatou uma magnitude de 5,6.

"Também houve feridos no terramoto", disse o funcionário afegão, indicando que entre as vítimas estão mulheres e crianças, mas sem avançar números concretos.

O Afeganistão é frequentemente atingido por sismos, particularmente na cordilheira Hindu Kush, que fica na junção entre as placas tectónicas da Eurásia e da Índia.

Estes sismos podem ser particularmente devastadores devido à baixa resistência dos edifícios no Afeganistão.