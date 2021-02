Sismo de 6,2 atinge costa de Vanuatu

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica global, localizou o sismo a uma profundidade de 10 quilómetros abaixo do fundo do mar e mais de 90 quilómetros a oeste da cidade de Port Vila, a capital do país.

Ainda não foi emitido qualquer aviso de tsunami.

O tremor foi seguido por dois réplicas de magnitudes 5,5 e 5,7 à mesma profundidade e a 66 e 73 quilómetros, respetivamente, de Port Vila.

A República de Vanuatu, de 250.000 habitantes, um arquipélago de origem vulcânica, situa-se perto do chamado Anel de Fogo do Pacífico e dos vulcões subaquáticos da Bacia do Lau.