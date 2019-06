Sismo de 6,3 atinge Chile, autoridades descartam risco de tsunami

Lusa14 Jun, 2019, 07:30 | Mundo

O Centro Nacional de Sismologia localizou o terramoto a 71 quilómetros da cidade costeira de Tongoy, na região de Coquimbo.

Até ao momento, não houve indicação de vítimas ou danos materiais e o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha (SHOA) já descartou o perigo de tsunami.

O Chile, localizado no Anel de Fogo do Pacífico, é considerado um dos países com mais sismos do planeta.

Em 2010, um sismo seguido de tsunami deixou 525 mortos e 26 desaparecidos no país.