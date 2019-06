Sismo de 7.3 sentido em Timor-Leste, Indonésia e Austrália

RTP24 Jun, 2019, 06:46 / atualizado em 24 Jun, 2019, 08:03 | Mundo

Segundo a agência Lusa, não há para já registo de vítimas ou danos materiais.Não há para já um aviso de tsunami, segundo o Centro de Alerta do Pacífico.



Dados do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico confirmaram que o sismo ocorreu a uma profundidade de 224 quilómetros, pouco tempo depois de outro forte sismo, de magnitude 6.1, ter atingido a província indonésia de Papua, na ilha de Nova Guiné.



Em alguns locais de Díli, como no centro comercial Timor Plaza, várias pessoas saíram para a rua durante o forte abalo.



O sismo foi igualmente sentido na cidade australiana de Darwin, também com as pessoas a saírem para a rua em vários locais.



O abalo ocorreu no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica na qual todos os anos ocorrem cerca de sete mil terramotos, a maioria dos quais moderados.