Sismo de 7.9 na costa do Alasca teve alerta de tsunami

RTP23 Jan, 2018, 10:09 / atualizado em 23 Jan, 2018, 11:54 | Mundo

O sismo foi registado às 9h31. Inicialmente o centro geológico estimou uma magnitude de 8,2 na escala de Richter, mas foi posteriormente revisto para 7,9.



O epicentro do abalo foi registrado a cerca de 280 quilómetros a sul de Kodiak, de acordo com a agência norte-americana que regista a atividade sísmica (USGS).



As autoridades emitiram um alerta de tsunami na região e na fronteira com o Canadá. Apelaram a toda a população e aos turistas para se abrigarem em lugares seguros, nomeadamente, nas zonas mais altas.





Tue Jan 23 11:18:49 UTC 2018 event picture pic.twitter.com/ZpFFEWbkvf — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) 23 de janeiro de 2018

Alerta de tsunami cancelado

O epicentro foi registado no mar, com um hipicentro de 25 quilómetros de profundidade, de acordo com os dados mais recentes, o que levou as autoridades a emitirem um alerta de tsunami para o Alasca e Canadá."Alertas de tsunami indicam que existe um risco elevado de inundação", referiu o serviço de emergência num alerta para o Alasca e Colúmbia Britânica, que era acompanhado por uma mensagem dirigida à população localizada na costa do Alasca."Com base nos dados disponíveis recolhidos, o tsunami que pode ter sido gerado por este sismo poderá potencialmente destruir toda a zona costeira, mesmo em zonas afastadas do epicentro", alertou ainda o Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico.De acordo com os relatórios preliminares do sismo, “é possível que surjam ondas de tsunami perigosas”. A agência meteorológica do Japão também acompnahou a situação mas não emitiu qualquer alerta.O Serviço Nacional de Meteorologia norte-americano enviou ainda avisos para os telemóveis da população com a mensagem: “Alerta de emergência. Perigo de tsunami. Vá para terras altas ou para o interior.”O alerta de tsunami emitido na sequência do sismo foi, entretanto, cancelado.