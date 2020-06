Sismo de grau 7.7 abala sul do México

Algumas testemunhas no local disseram à agência Reuters que os edifícios da cidade foram sacudidos violentamente.



Centenas de pessoas abandonaram as casas em pânico.



Os alarmes da cidade soaram alertando as pessoas minutos antes de ser sentido o abalo.



Não há, para já, relatos de vítimas ou danos.



Apesar de ter sido avançada a magnitude de 7.7 pelo Instituto sismológico dos Estados Unidos, com as autoridades do México a avançarem para já com 7.1.



O epicentro foi no estado de Oaxaca, no sul do país.