Sismo de magnitude 5 sacode Pacífico salvadorenho sem causar vítimas

O Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais salvadorenho (MARN) indicou que o sismo se registou no sábado, às 23:01 locais (05:01 de hoje em Lisboa), com epicentro localizado a 35 quilómetros a sul da praia El Tunco, no departamento de La Libertad, no centro do país, e uma profundidade focal de 54 quilómetros.

De acordo com o MARN, a intensidade do abalo sísmico foi de três na escala modificada de Mercalli no departamento da capital, San Salvador.

Até agora, as autoridades não têm notícia de vítimas ou danos materiais em consequência do sismo, e também não foi emitido qualquer alerta de tsunami nas costas do país centro-americano.