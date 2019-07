Sismo de magnitude 5.3 abala Atenas

RTP19 Jul, 2019, 12:36 / atualizado em 19 Jul, 2019, 13:32 | Mundo

Imagem do ponto onde foi registado o epicentro do sismo | USGS

O epicentro do sismo foi registado pelo centro de monitorização europeu (European Earthquake Monitoring Centre) pouco após as duas horas da tarde locais, 22 quilómetros a Noroeste de Atenas. Para já apenas há a registar perturbações no sistema de comunicações: a eletricidade e as comunicações telefónicas estavam a funcionar a meio gás, com intermitências. Há vinte anos, em 1999, a área do epicentro deste sismo produziu um abalo de 5.9 que fez 143 mortos.





Um edifício colapsou, de acordo com o Ethnos.gr. Tratava-se, adianta a publicação, de uma estrutura desabitada, não tendo havido qualquer dano relativamente a pessoas. O Ethnos.gr acrecenta que o edifício desabou sobre uma viatura que estava estacionada em frente.





Há, entretanto, relatos de pessoas que abandonaram os seus locais de trabalho para se concentrarem nas ruas da capital. Muitas destas pessoas acorreram à Praça Syntagma, temendo réplicas do sismo, já assinaladas por testemunhos e pelos centros de monitorização.







Uma das infraestruturas em que se sentiu particularmente o abalo foi o aeroporto internacional de Atenas, nesta época do ano a registar forte afluência de turistas em trânsito de e para o país.







“O sismo ocorreu muito próximo da superfície, razão pela qual foi sentido com esta intensidade”, explicou na cadeia de televisão grega Star TV um sismologista.



A inexistência de vítimas foi entretanto confirmada pelos bombeiros locais, que sublinharam a existência de pedidos de pessoas presas em elevadores.









(em atualização)