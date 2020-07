Sismo de magnitude 5,4 registado na Colômbia

O novo sismo, registado às 22:16 de terça-feira (04:16 de hoje em Lisboa), teve o epicentro perto dos municípios de Albânia, Hato Nuevo e Maicao, no departamento colombiano de La Guajira, que faz fronteira com o estado venezuelano de Zulia, informou o Serviço Geológico Colombiano (SGC).

Horas antes, o SGC registou outro sismo, de intensidade 5, às 16:40 de terça-feira (22:40 em Lisboa), com epicentro a dois quilómetros do município de Piedecuesta, no departamento oriental de Santander.

Na noite de 08 de julho, um sismo de magnitude 5,5 abalou o centro e norte da Colômbia, tendo como epicentro o município de Zapatoca, também em Santander.