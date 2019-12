Sismo de magnitude 5,5 registado no nordeste do Japão

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o movimento sísmico registou-se às 15h21 (05h21 em Lisboa) na região de Aomori, no norte da principal ilha do arquipélago nipónico, Honshu.

O epicentro foi registado a uma profundidade de 50 quilómetros.

A imprensa local dá conta de alguns cortes de energia elétrica.