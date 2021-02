Sismo de magnitude 5,6 provoca dezenas de feridos e danos materiais no Irão

O epicentro do terramoto, registado na noite de quarta-feira, foi localizado próximo à cidade de Sisajt, no sudoeste do Irão, nas encostas do Monte Dena, a uma profundidade de 10 quilómetros, segundo o Instituto Sismológico de Teerão.

Os dados sobre os feridos variam, dependendo da fonte. A agência de notícias oficial IRNA informou hoje que 32 pessoas sofreram ferimentos, enquanto a agência de notícias Mehr relatou pelo menos 43 feridos no sismo.

O terramoto causou o corte de energia em Sisajt, bem como danos à infraestrutura de água e gás, causando o rompimento da tubulação em algumas ruas.

A magnitude do terramoto foi tal que a maioria dos habitantes não voltou para casa e passou a noite ao ar livre, apesar das baixas temperaturas e da chuva.

As linhas telefónicas não foram afetadas, o que permitiu entender melhor a situação após o terramoto, que também provocou deslizamentos de terra da montanha e o desabamento de um túnel, bloqueando algumas estradas.

O Irão tem grande atividade sísmica e terramotos são frequentes. O mais grave nos últimos anos, de magnitude 7,3 na escala de Richter, ocorreu em novembro de 2017 na província de Kermansah, no noroeste, onde 620 pessoas morreram e mais de 12.000 ficaram feridas.