Sismo de magnitude 5,9 registado no arquipélago de Vanuatu

O tremor ocorreu a 121 quilómetros de profundidade abaixo do fundo do mar e o seu epicentro foi a 108 quilómetros a nordeste da cidade de Sola e mais de 500 quilómetros a norte de Port Vila, a capital do país, de acordo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que cadastra a atividade sísmica em todo o mundo.Até agora, não foi emitido qualquer aviso de tsunami para o terramoto.Vanuatu está localizado perto do chamado Anel de Fogo do Pacífico e dos vulcões submarinos da Bacia do Lau, por isso regista regularmente abalos sísmicos.

A República de Vanuatu, com uma população de cerca de 250.000 habitantes, é um arquipélago de origem vulcânica.